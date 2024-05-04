Россия ночью снова била по Харькову: в городе возник пожар, есть пострадавшие

Двух человек пришлось госпитализировать, еще двоим оказали помощь на месте

Ночью 4 мая российские террористы снова атаковали Харьков – в этот раз несколькими ударными беспилотниками Shahed-136. Часть БПЛА была уничтожена, однако зафиксировано два попадания беспилотников по гражданской инфраструктуре в одном из районов города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информацию подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате атаки террористов пострадали здания в Основянском районе Харькова.

В результате одной из атак начался масштабный пожар в двухэтажном офисном здании, которое ликвидировали пожарные. Госпитализированы ребенок 14 лет и женщина, еще двоим пострадавшим – женщинам 89 и 52 лет – медики оказали помощь на месте. Кроме того, пришлось ликвидировать возгорание зданий и деревьев еще по двум адресам в городе.

Отметим, что российские террористы в последнее время активно обстреливают Харьков. Практически каждый день и каждую ночь они бьют по городу, причем атакуют исключительно гражданских. К примеру, 1 мая россияне также ударили по Харькову. Пострадал жилой дом на окраине города. Тогда обошлось без пострадавших и погибших.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях россияне обстреляли Харьков баллистическими ракетами. Они ударили совсем рядом с медицинским комплексом, в корпусах которого в этот момент находились более тысячи человек — 900 пациентов и две с половиной сотни персонала.

22 апреля российские оккупанты попали ракетой Х-59 по харьковской телебашне. В результате обстрела в городе и ближайших населенных пунктах областного центра отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.