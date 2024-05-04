Россия чаще бьет по Украине баллистикой: в ВСУ объяснили, почему враг изменил тактику

Оккупанты пытаются нанести Украине максимальный урон

Россия при обстрелах Украины начала делать ставку на баллистические ракеты. Наибольшую угрозу несут запуски ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, у россиян есть несколько причин, чтобы изменить вооружение.

Одна из причин — чтобы запустить баллистические ракеты, оккупантам нужно намного меньше времени.

"Эта платформа мобильная, она передвижная, соответственно время на развертывание у нее небольшое, это минуты, а на сворачивание — еще меньше. Поэтому, соответственно, выбрали они применять сейчас именно баллистику — и скорость другая, и время на реакцию меньше", — пояснил Плетенчук.

Чаще всего для ударов по Украине россияне используют "Искандер-М", но есть и другие. В отличие от "Калибров", баллистические ракеты можно запускать с разных платформ.

Запуски баллистики фиксируются чаще всего с территории Крыма. И именно оттуда опасность ударов ракетами намного больше, так как время подлета минимальное.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне изменили тактику применения дронов. Как сообщил представитель Воздушных Сил, "Шахеды" оккупанты стали использовать намного реже.