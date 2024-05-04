Росіяни промацують фронт і стягують резерви: у ЗСУ розповіли про ситуацію навколо Часового Яру (мапа)

Дана ділянка одна з найгарячіших

Окупанти стягують сили на напрямку міста Часів Яр. Хоча нині окупанти не змогли туди увійти, проте для них важливо захопити її до того, як ЗСУ отримають потрібну кількість зброї, щоб унеможливити подібні спроби.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назар Волошин у коментарі "Інтерфакс-Україна". За його словами, найгарячішими точками зараз є Часів Яр та Іванівське.

"На цьому напрямі ворог намагається намацати ділянки фронту, де, на його думку, він зможе розвинути успіх, і стягує туди додаткові війська та резерви для просування лінії фронту. Противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися та блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ", — сказав він.

Також Волошин зазначив, що противник намагається повернути Кліщіївку під свій контроль. Просування ворог не має, а його зусилля було зупинено.

При цьому він підкреслив, що росіяни хочуть захопити Часів Яр до того, як українські військові отримають західну допомогу і зможуть усунути дефіцит боєприпасів. Водночас представник ОСУВ "Хортиця" уточнив, що окупаційна армія до міста не входила, хоча пропаганда неодноразово робила такі вкидання.

"Жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав, ворожої російської армії в місті немає", — сказав Волошин, але додав, що противник намагається обійти місто через сусідні Богданівку та Іванівське.

Як повідомлялося раніше, попри те, що ЗСУ успішно обороняють Годин Яр, але його падіння це питання часу. Про це розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький і додав, що місто можуть просто зрівняти із землею.