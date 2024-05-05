Война — день 802: оккупанты собирают силы возле Часового Яра и усиливают обстрелы Украины

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают вести штурмовые действия на ряде направлений и несмотря на огромные потери в живой силе смогли полностью подстроится к войне на истощение, в которой предпочтение отдается массе, а не качеству. Одной из ключевых целей для оккупантов является Часов Яр, который они хотят захватить в ближайшее время и для этого стягивают под Бахмут дополнительные силы. На фоне роста напряжения на фронте также увеличивается количество ракетных ударов с использованием баллистического оружия, из-за которого продолжают страдать мирные города.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В пригородах Харькова была слышна серия взрывов после объявления тревоги из-за российских беспилотников. БПЛА также были замечены в Херсонской области.

Информацию за 2 мая смотрите по ссылке: Война — день 799: россияне наращивают давление на фронте и продолжают разрушительные обстрелы Одессы

О том, что происходило 3 мая, читайте в материале: Война – день 800: на фронте тяжелая ситуация, но россиянам активно дают по зубам

С ситуацией в Украине за 4 мая можно ознакомиться в материале: Война – день 801: Россия несет сокрушительные потери и изменила тактику обстрелов