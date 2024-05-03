Україна отримає від США дрони з вогнепальною зброєю: що про них відомо (фото)

Виконують завдання різного типу

Сполучені Штати Америки передадуть Україні ударні дрони з вогнепальною зброєю на борту. Компанія "Feloni Aero" оголосила про готовність надати передові рішення для покращення безпеки нашої держави.

Зазначається, що можливим це стало завдяки ухваленню закону про допомогу України. Про це інформує Defence Industry Europe.

"Завдяки непохитній підтримці з боку уряду Сполучених Штатів, зокрема і нещодавній законопроєкт про витрати, ми готові зробити свій внесок у зусилля України в галузі оборони, поставивши передові озброєні БПЛА, які переосмислюють парадигму сучасної війни", — сказав Тодд Данфі, генеральний директор Feloni Aero.

Дрони здатні виконувати завдання різного типу: від розвідки та спостереження до точних ударів і захоплення цілей, ці дрони забезпечують неперевершену продуктивність і надійність у польових умовах.

Є два типи безпілотника:

Felon 1.0 , який озброєний 5,56 мм гарматою та створений для завоювання панування на небі. Він стане у пригоді під час проведення розвідувальних місій, охорони периметра чи контртерористичних операцій.

, який озброєний 5,56 мм гарматою та створений для завоювання панування на небі. Він стане у пригоді під час проведення розвідувальних місій, охорони периметра чи контртерористичних операцій. Та безпілотник FelonX, який обладнаний протитанковою ракетою Spike, компактний і досить вантажопідйомний. Проте його точні технічні характеристики не наводяться.

Зауважимо, що ракета Spike – досить ефективний протитанковий засіб ізраїльського виробництва, який конкурує з такими системами як FGM-148 Javelin.

Раніше "Телеграф" писав, що український вітчизняний ВПК, який останнім часом демонструє неабияку результативність та ефективність у виробництві дронів і не тільки, має зосередитися на виробництві, вдосконаленні та модернізації своєї зброї. Адже саме своєю зброєю Україна знищила російський літак А-50, а також Ту-22М3. Обидва на відстані понад 300 км.