Вибух і сильна пожежа: під Бєлгородом жаліються на дрони (фото, відео)
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У місцевих пабліках розлетілись повідомлення про займання
Раніше невідомі безпілотники завітали до Курської та Орловської областей, а зранку у п’ятницю, 3 травня 2024 року, у місті Шебекіно Бєлгородської області (Росія) прогриміли вибухи. За попередніми даними, дрон-камікадзе атакував автомобільну газозаправну станцію.
Одразу ж після вибухів розпочалась сильна пожежа, загорівся резервуар для зберігання газу. "Телеграф" дізнався подробиці.
Вибухи у Шебекіно 03.05
Зранку невідомий дрон атакував автомобільну газозаправну станцію. Через удар зайнялася ємність для зберігання газу. У місцевих пабліках поширились світлини та відео сильної пожежі.
Інцидент вже прокоментувала влада. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у момент атаки на станції знаходилась одна жінка, співробітниця. Вона вчасно евакуювалась та не постраждала.
Для довідки: Шебекіно ― місто у Бєлгородській області. До обласного центру по прямій усього 30 км. Це прикордонне місто, до державного рубежу з Україною усього 7 км.
Зазначимо, що по даних бєлгородських Телеграм-каналів цього ранку також під атакою опинилось село Воскресенівка Шебекінського округу. Там ніби був пошкоджений автобус, який належить комерційному підприємству. Усередині транспорту було троє людей. Один з них нібито отримав поранення.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Москві загорівся завод. Через пожежу впав дах.