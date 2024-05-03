Вибух і сильна пожежа: під Бєлгородом жаліються на дрони (фото, відео)

У місцевих пабліках розлетілись повідомлення про займання

Раніше невідомі безпілотники завітали до Курської та Орловської областей, а зранку у п’ятницю, 3 травня 2024 року, у місті Шебекіно Бєлгородської області (Росія) прогриміли вибухи. За попередніми даними, дрон-камікадзе атакував автомобільну газозаправну станцію.

Одразу ж після вибухів розпочалась сильна пожежа, загорівся резервуар для зберігання газу. "Телеграф" дізнався подробиці.

Російські генерали українського походження, які вбивають українців

Вибухи у Шебекіно 03.05

Зранку невідомий дрон атакував автомобільну газозаправну станцію. Через удар зайнялася ємність для зберігання газу. У місцевих пабліках поширились світлини та відео сильної пожежі.

Пожежа почалась після вибуху

Дим від пожежі видно за кілометри від місця події

Інцидент вже прокоментувала влада. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у момент атаки на станції знаходилась одна жінка, співробітниця. Вона вчасно евакуювалась та не постраждала.

Зайнялась автогазозаправна станція, без постраждалих

Для довідки: Шебекіно ― місто у Бєлгородській області. До обласного центру по прямій усього 30 км. Це прикордонне місто, до державного рубежу з Україною усього 7 км.

У прикордонному місті часто чують вибухи

Зазначимо, що по даних бєлгородських Телеграм-каналів цього ранку також під атакою опинилось село Воскресенівка Шебекінського округу. Там ніби був пошкоджений автобус, який належить комерційному підприємству. Усередині транспорту було троє людей. Один з них нібито отримав поранення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Москві загорівся завод. Через пожежу впав дах.