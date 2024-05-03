Взрыв и сильный пожар: под Белгородом жалуются на дроны (фото, видео)

В местных пабликах разлетелись сообщения о возгорании

Ранее неизвестные беспилотники посетили Курскую и Орловскую области, а утром в пятницу, 3 мая 2024 года, в городе Шебекино Белгородской области (Россия) прогремели взрывы. По предварительным данным, дрон-камикадзе атаковал автомобильную газозаправочную станцию.

Сразу после взрывов начался сильный пожар, загорелся резервуар для хранения газа. "Телеграф" узнал подробности.

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Взрывы в Шебекино 03.05

Утром неизвестный дрон атаковал автомобильную газозаправочную станцию. Из-за удара загорелась емкость для хранения газа. В местных пабликах распространились фотографии и видео сильного пожара.

Пожар начался после взрыва

Дым от пожара виден в километрах от места происшествия

Инцидент уже прокомментировала местная власть. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в момент атаки на станции находилась одна сотрудница. Она своевременно эвакуировалась и не пострадала.

Загорелась автогазозаправочная станция, без пострадавших

Для справки: Шебекино — город в Белгородской области. К областному центру по прямой всего 30 км. Это приграничный город, к государственному рубежу с Украиной всего 7 км.

В приграничном городе часто слышат взрывы

Отметим, что по данным белгородских Телеграм-каналов в это утро также под атакой оказалось село Воскресеновка Шебекинского округа. Там якобы был поврежден автобус, принадлежащий коммерческому предприятию. В транспорте находились три человека. Один из них якобы получил ранения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Москве загорелся завод. Из-за пожара упала крыша.