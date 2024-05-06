Морські безпілотники знову в ділі: у ГУР повідомили про результативну атаку на окупований Крим

Окупанти розповідають, що "втрат немає"

У ніч проти понеділка, 6 травня, територію окупованого Росією Криму атакували морські дрони. Головне управління розвідки України вразило морським безпілотником російський швидкісний катер у районі бухти Узкая.

Про атаку повідомили місцеві жителі. Джерела "Телеграфа" підтвердили, що атака – результат роботи ГУР.

Проросійський Telegram-канал "ЧП Севастополь" заявив, що біля західного узбережжя півострова нібито були "знищені до 5 безекіпажних катерів ЗСУ", метою яких були військові катери в одній з бухт в районі н.п. Чорноморське. За їхніми даними, "обійшлося без втрат і постраждалих", про поразку морським безпілотником російського швидкісного катера згадати забули.

Нагадаємо, раніше колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна, майже не маючи звичайного флоту, змусила Чорноморський флот Росії ховатися портами, не заважати Україні перевозити морем зерно і не атакувати її береги. Відступ російського флоту значно підриває впевненість у тому, що російський диктатор Володимир Путін наважиться використати ядерну зброю, якщо українська армія зайде до Криму.

Тим часом Естонія передала Україні два морські катери. Їм надали назви "Ірпінь" та "Рені" — на них вже урочисто підняли Військово-Морські Прапори Збройних Сил України.