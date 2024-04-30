Жирная цель: детали ночной атаки по Крыму, среди оккупантов есть раненые (фото)

Оккупанты заявили, что атака якобы была полностью отражена

В Джанкое после ракетной атаки на военный аэродром в ночь на 30 апреля пострадали пять оккупантов. Это было место дислокации вертолётного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники в МЧС. Отмечается, что атака была совершена, предположительно, баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS.

В то же время ночью читатель паблика сообщали, что на военном аэродроме произошел пожар. Также были слышны многочисленные взрывы.

"Власти" аннексированного региона никак это не комментировали, а представитель оккупационного движения Рогов заявил, что ПВО полностью отразила ракетную атаку", — говорится в сообщении.

В паблике напомнили, что этот аэродром уже подвергался атаке 17 апреля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 апреля российские оккупанты заявили о повреждении важного военного объекта на территории Крыма. В пабликах заявляли, что Украина якобы нанесла атаку ракетами ATACMS подразделения ПВО РФ на мысе Тарханкут.