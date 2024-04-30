Жирна ціль: деталі нічної атаки по Криму, серед окупантів є поранені (фото)

Окупанти заявили, що атака нібито була повністю відбита

У Джанкої після ракетної атаки на військовий аеродром у ніч проти 30 квітня постраждали п’ять окупантів. Це було місце дислокації гелікоптерного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу.

Про це пише Telegram-канал ASTRA, посилаючись на власні джерела у МНС. Зазначається, що атака була здійснена, ймовірно, балістичними ракетами MGM-140 ATACMS.

Водночас уночі читач пабліка повідомляли, що на військовому аеродромі сталася пожежа. Також було чути численні вибухи.

"Влада" анексованого регіону ніяк це не коментувала, а представник окупаційного руху Рогов заявив, що ППО повністю відбило ракетну атаку", — йдеться в повідомленні.

У пабліку нагадали, що цей аеродром вже зазнавав атаки 17 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 квітня російські окупанти заявили про пошкодження важливого військового об’єкту на території Криму. У пабліках заявляли, що Україна нібито завдала атаки ракетами ATACMS підрозділу ППО РФ на мисі Тарханкут.