Минус еще одна посудина: в ГУР показали эпичное видео уничтожения скоростного катера РФ в Крыму

Удар был нанесен с помощью дрона Magura V5

Несмотря на то, что россияне усилили свою защиту от дронов в Крыму, украинские разведчики продолжают поражать там вражеские судна. В ГУР показали видео очередного уничтожения российской посудины, о которой сегодня, 6 мая, сообщали СМИ.

Ролик был опубликован на официальном канале ГУР МОУ. По данным пресс-службы украинской разведки, новой целью морских дронов под управлением "Group 13" стал скоростной катер захватчиков. Отмечается, что удар был нанесен с помощью дрона Magura V5.

"Успешная миссия в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма стала возможной при содействии платформы United24", — говорится в сообщении.

В ГУР объяснили, что поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать большие корабли ЧФ РФ подальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, незаконно находящихся в украинских территориальных водах Крыма. И напомнили, что с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли "Цезарь куников", "Ивановец", "Сергей котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван хурс".

Напомним, ранее бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина, почти не имея обычного флота, заставила Черноморский флот России прятаться по портам, не мешать Украине перевозить по морю зерно и не атаковать ее берега.