Прячут загнанный флот: РФ установила защиту от украинских морских дронов, её показали со спутника

РФ пытается защитить Черноморский флот

Во временно оккупированном Крыму россияне пытаются противодействовать украинским дронам-камикадзе. Новую защиту запечатлели со спутника.

Об этом сообщает популярный украинский паблик "Крымский ветер". По его данным, захватчики сейчас устанавливают дополнительные баржи на входе в Севастопольскую бухту.

"Первые две баржи были притоплены там с 5 по 10 апреля", — сообщает мониторинговая группа паблика.

Авторы поста объясняют, что затопленными баржами РФ пытается защитить Черноморский флот от украинских дронов. Они также напомнили, что все носители крылатых ракет "Калибр" и другие значимые корабли Черноморский флот уже перевел на военно-морскую базу в Новороссийск, однако туда украинские морские дроны тоже достают.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВМС подтвердили поражение в Крыму российского судна "Коммуна". Это спасательный корабль времен Российской империи, который теперь уже выведен из строя.