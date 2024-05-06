Ховають загнаний флот: РФ встановила захист від українських морських дронів, його показали із супутника

РФ намагається захистити Чорноморський флот

У тимчасово окупованому Криму росіяни намагаються протидіяти українським дронам-камікадзе. Новий захист зняли з супутника.

Про це повідомляє популярний український паблік "Кримський вітер". За його даними, загарбники зараз встановлюють додаткові баржі на вході до Севастопольської бухти.

"Перші дві баржі були притоплені там із 5 по 10 квітня", — повідомляє моніторингова група паблика.

Автори посту пояснюють, що затопленими баржами РФ намагається захистити Чорноморський флот від українських дронів. Вони також нагадали, що всі носії крилатих ракет "Калібр" та інші значущі кораблі Чорноморський флот уже перевів на військово-морську базу до Новоросійська, проте туди українські морські дрони також дістають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ВМС підтвердили поразку у Криму російського судна "Комуна". Це рятувальний корабель часів Російської імперії, який тепер уже виведено з ладу.