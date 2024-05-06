Мінус ще одна посудина: в ГУР показали епічне відео знищення швидкісного катера РФ у Криму

Удар був нанесений за допомогою дрону Magura V5

Незважаючи на те, що росіяни посилили свій захист від дронів у Криму, українські розвідники продовжують уражати ворожі судна. У ГУР показали відео чергового знищення російської посудини, про яку сьогодні, 6 травня, повідомляли ЗМІ.

Ролик було опубліковано на офіційному каналі ГУР МОУ. За даними пресслужби української розвідки, новою ціллю морських дронів під керуванням "Group 13" став швидкісний катер загарбників. Зазначається, що удару було завдано за допомогою дрона Magura V5.

"Успішна місія у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24. ", — йдеться у повідомленні.

У ГУР пояснили, що оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму. І нагадали, що за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі "цезарь куніков", "івановєц", "сєрґєй котов", "акула" та "серна", а також пошкоджено "іван хурс".

Нагадаємо, раніше колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна, майже не маючи звичайного флоту, змусила Чорноморський флот Росії ховатися портами, не заважати Україні перевозити морем зерно і не атакувати її береги.