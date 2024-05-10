Украинский FPV-дрон "Гром" эффектно уничтожает окупантов: на его счету уже более 5 тысяч единиц техники (видео)

Дрон имеет укрепленную раму из карбона

Украинские инженеры часто разрабатывают несколько вариантов дронов для разных целей. Так и у компании Wardrone.pro. кроме гексакоптера "Волынянка" есть в арсенале и эффективный FPV дрон "Гром".

Производители отмечают, что этот беспилотник имеет крепкую раму собственного производства из карбона. Он устойчив к ветру и сохраняет маневренность при движении на большой скорости. "Гром" имеет собственную систему инициации взрыва. Его особенность – мощные батареи, позволяющие дрону поднимать и лететь с полезной нагрузкой в 12 кг.

На счету дрона уже более 5 тысяч единиц вражеской техники. Командир подразделения аэроразведки Николай "Абдула" Волохов среди преимуществ дрона отмечает качественную связь прямо с завода, без дополнительных модернизаций, он рассказывает, что под действием мощных средств РЭБ именно на "Громе" удалось залететь на рекордные 10 км, остальные дроны летели максимум на 6 км.

Технические характеристики FPV дрона "Гром":

Максимальная высота – до 3000 м

Размер 480х410 мм

Видеосистема цифровая/аналоговая

Время развёртывания 5 мин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других беспилотных системах, которые Украина использует в обороне от России. Среди них — саперные дроны.