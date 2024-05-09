"Волынянка" против россиян: что может ударный дрон с 6 моторами (видео)

Такой дрон используют разведчики, штурмовики и не только

Украинские разработчики не прекращают изобретать дроны, которые "кошмарят" кафиров днем и ночью. Один из таких — "Волынянка". Гексакоптер отличился на Херсонском направлении настолько, что его между собой русские военные называли "Баба Яга".

Гексакоптером называют беспилотники с 6 моторами, вращающимися в одной плоскости. Разработчики "Волынянки" — Wardrone.pro. Этот дрон может преодолеть расстояние до 12 км с весом 10 кг под сильным влиянием средств радиоэлектронной борьбы.

Особенность гексакоптера – разборная рама, позволяющая экономить место при транспортировке беспилотника. Система связи многоканальна, оборудована тепловизионной камерой. Среди преимуществ – особая система сброса с тремя отцепными механизмами, позволяющая сбрасывать на врага 80% всех типов снарядов ВСУ. Такие дроны использует ГУР, объединенная штурмовая бригада "Лют", третья отдельная штурмовая бригада, спецподразделение "Kraken" и т.д.

Характеристики гексакоптера "Волынянка"

Размеры 130 на 60 см

Полезную нагрузку можно увеличить до 32 кг.

Время полета с погрузкой — 30 мин, без погрузки — 50-60 мин.

Практическая высота – 100-200 метров

Взлетный вес без погрузки — 22 кг

Емкость аккумулятора 60000 mAh

Время развёртывания 20 мин.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особом наземном дроне, который может не только помогать саперам обезвреживать взрывоопасные предметы, но и работать экскаватором. Он пока что на этапе прототипа.