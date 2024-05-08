Дрон "Валькирия" может следить за врагом даже под управлением новичка: что нужно знать об этом БПЛА (видео)

Украинский дрон запускается, летит, и осуществляет миссию автоматически

Если рынок украинских дронов-саперов только активно развивается, то беспилотные летательные аппараты отечественного производства на фронте давно знают. Так, дрон "Валькирия" передавали в ВСУ и Нацгвардию еще в 2015 году на волонтерских началах, а допущенный к использованию официально он был в 2017 году.

АСУ-1 "Валькирия" — это автономный дрон, построенный по схеме "крыло". Может быть военным или гражданским. Взлет, посадка и выполнение миссии происходит автоматически, что позволяет пользоваться им даже не слишком опытному пилоту. Основная задача: видеонаблюдение и аэросъемка с возможностью видео в реальном времени может использоваться для корректировки артиллерийского огня днем и ночью.

Разработчики отмечают, что развертывание и предполетная подготовка осуществляется через 5 минут. Полезная нагрузка может изменяться и содержать 4k камеру, гидростабилизированную платформу, тепловизор и т.д. Старт очень прост – включить режим "Авто" и отпустить дрон.

ХарактеристикиАСУ-1 "Валькирия"

Размах крыла – 160 см

Время полета — 120 мин.

Курсовая скорость — 60 км/ч

Максимальная скорость – 108 км/ч

Практический потолок — 2000 м

Взлет — Автоматический с рук или леера

Посадка — Автоматическая по-самолетному

Взлетный вес — 3,5 кг

Радиогоризонт – 35 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на морские дроны Magura V5 могли начать устанавливать противовоздушные ракеты. Могли быть использованы ракеты Р-73.