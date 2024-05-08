Дрон "Валькірія" може слідкувати за ворогом навіть під керуванням новачка: що треба знати про цей БпЛА (відео)

Український дрон запускається, летить, та здійснює місію автоматично

Якщо ринок українських дронів-саперів тільки активно розвивається, то безпілотні літальні апарати вітчизняного виробництва на фронті знають давно. Так, дрон "Валькірія" передавали в ЗСУ та Нацгвардію ще в 2015 на волонтерських засадах, а допущений до використання офіційно він був у 2017

АСУ-1 "Валькірія" — це автономний дрон, що побудований за схемою "крило". Може бути військовим або цивільним. Зліт, посадка та виконання місії відбувається автоматично, що дозволяє користуватися ним навіть не дуже досвідченому пілоту. Основне завдання: відеоспостереження та аерозйомка з можливістю відео в реальному часі, може використовуватися для коригування артилерійського вогню вдень та вночі.

Розробники зазначають, що розгортування і передпольотна підготовка здійснюється за 5 хвилин. Корисне навантаження може змінюватися і містити 4k камеру, гідростабілізовані платформи, тепловізор тощо. Старт дуже простий — увімкнути режим "Авто" і відпустити дрон.

Характеристики АСУ-1 "Валькірія"

Розмах крила — 160 см

Час польоту — 120 хв

Курсова швидкість — 60 км/год

Максимальна швидкість — 108 км/год

Практична стеля — 2000 м

Зліт — Автоматичний з рук або леєра

Посадка — Автоматична по-літаковому

Злітна вага — 3,5 кг

Радіогоризонт — 35 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на морські дрони Magura V5 могли почати встановлювати протиповітряні ракети. Могли бути використані ракети Р-73.