Дрон "Валькірія" може слідкувати за ворогом навіть під керуванням новачка: що треба знати про цей БпЛА (відео)
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Український дрон запускається, летить, та здійснює місію автоматично
Якщо ринок українських дронів-саперів тільки активно розвивається, то безпілотні літальні апарати вітчизняного виробництва на фронті знають давно. Так, дрон "Валькірія" передавали в ЗСУ та Нацгвардію ще в 2015 на волонтерських засадах, а допущений до використання офіційно він був у 2017
АСУ-1 "Валькірія" — це автономний дрон, що побудований за схемою "крило". Може бути військовим або цивільним. Зліт, посадка та виконання місії відбувається автоматично, що дозволяє користуватися ним навіть не дуже досвідченому пілоту. Основне завдання: відеоспостереження та аерозйомка з можливістю відео в реальному часі, може використовуватися для коригування артилерійського вогню вдень та вночі.
Розробники зазначають, що розгортування і передпольотна підготовка здійснюється за 5 хвилин. Корисне навантаження може змінюватися і містити 4k камеру, гідростабілізовані платформи, тепловізор тощо. Старт дуже простий — увімкнути режим "Авто" і відпустити дрон.
Характеристики АСУ-1 "Валькірія"
- Розмах крила — 160 см
- Час польоту — 120 хв
- Курсова швидкість — 60 км/год
- Максимальна швидкість — 108 км/год
- Практична стеля — 2000 м
- Зліт — Автоматичний з рук або леєра
- Посадка — Автоматична по-літаковому
- Злітна вага — 3,5 кг
- Радіогоризонт — 35 км.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на морські дрони Magura V5 могли почати встановлювати протиповітряні ракети. Могли бути використані ракети Р-73.