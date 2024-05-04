Україна хоче отримати від США "безпілотники-вбивці": ЗМІ з'ясували, про які апарати йде мова

Україна зараз шукає нові способи ідентифікації важливих російських цілей протягом кампанії влітку

Україна бажає отримати від США серед іншої військової допомоги багатоцільові безпілотники MQ-9 Reaper. Це важкий універсальний "безпілотник-вбивця", який може як вести розвідку, так і завдавати ударів по наземних цілях.

Про це пише видання Politico. Зазначається, що попри великі розміри MQ-9 Reaper – те, що свого часу призвело до зникнення з поля бою безпілотників TB2 Bayraktar – вони можуть стати Збройним силам України у пригоді.

Україна зараз шукає нові способи ідентифікації важливих російських цілей протягом кампанії влітку. А MQ-9 Reaper взагалі був пріоритетом в отриманні з перших днів початку повномасштабної війни проти російських терористів. Щоправда, тоді його розглядали, як ударний, а зараз він потрібен суто для розвідки.

MQ-9 Reaper має можливість вести тривале спостереження на дуже великій висоті – максимальна "стеля" безпілотника перевищує 15 кілометрів. Він може літати на 1900 кілометрів зі швидкістю до 482 км/год. Окрім того, безпілотник можна озброїти американськими ракетами AGM-114 Hellfire, або керованими авіабомбами GBU-12 Paveway II. Щобільше, у 2014 році БПЛА пройшов випробування сумісності з британською ракетою Brimstone, яка перебуває на озброєнні ЗСУ. Проте навряд чи йому знадобиться озброєння. А от його дальність, висота та тривалість польоту можуть зробити безпілотник ідеальним розвідником.

Доречі, нагадаємо, що 14 березня 2023 року над акваторією Чорного російський винищувач Су-27 збив американський БПЛА MQ-9 Reaper. Проте тоді Сполучені Штати вирішили за краще "зам'яти" ситуацію.