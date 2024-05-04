Укр

Украина хочет получить от США "беспилотники-убийцы": СМИ выяснили, о каких аппаратах идет речь

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Автор
MQ-9 Reaper на службе Армии США Новость обновлена 04 мая 2024, 07:00
MQ-9 Reaper на службе Армии США. Фото Открытые источники

Украина сейчас ищет новые способы идентификации важных российских целей во время кампании летом

Украина хочет получить от США среди прочей военной помощи многоцелевые беспилотники MQ-9 Reaper. Это тяжелый универсальный "беспилотник-убийца", который может как вести разведку, так и наносить удары по наземным целям.

Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что, несмотря на большие размеры MQ-9 Reaper – то, что в свое время привело к исчезновению с поля боя беспилотников TB2 Bayraktar – они могут пригодиться Вооруженным силам Украины.

Украина сейчас ищет новые способы идентификации важных российских целей во время кампании летом. А MQ-9 Reaper вообще являлся приоритетом в получении с первых дней начала полномасштабной войны против российских террористов. Правда, тогда его рассматривали как ударный, а сейчас он нужен сугубо для разведки.

MQ-9 Reaper имеет возможность вести длительное наблюдение на очень большой высоте – максимальный "потолок" беспилотника превышает 15 километров. Он может летать на 1900 км со скоростью до 482 км/ч. Кроме того, беспилотник можно вооружить американскими ракетами AGM-114 Hellfire или управляемыми авиабомбами GBU-12 Paveway II. Более того, в 2014 году БПЛА прошел испытание совместимости с британской ракетой Brimstone, находящейся на вооружении ВСУ. Однако вряд ли ему понадобится вооружение. А вот его дальность, высота и продолжительность полета могут сделать беспилотник идеальным разведчиком.

Кстати, напомним, что 14 марта 2023 над акваторией Черного российский истребитель Су-27 сбил американский БПЛА MQ-9 Reaper. Однако тогда Соединенные Штаты предпочли "замять" ситуацию.

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