Украина хочет получить от США "беспилотники-убийцы": СМИ выяснили, о каких аппаратах идет речь

Украина сейчас ищет новые способы идентификации важных российских целей во время кампании летом

Украина хочет получить от США среди прочей военной помощи многоцелевые беспилотники MQ-9 Reaper. Это тяжелый универсальный "беспилотник-убийца", который может как вести разведку, так и наносить удары по наземным целям.

Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что, несмотря на большие размеры MQ-9 Reaper – то, что в свое время привело к исчезновению с поля боя беспилотников TB2 Bayraktar – они могут пригодиться Вооруженным силам Украины.

Украина сейчас ищет новые способы идентификации важных российских целей во время кампании летом. А MQ-9 Reaper вообще являлся приоритетом в получении с первых дней начала полномасштабной войны против российских террористов. Правда, тогда его рассматривали как ударный, а сейчас он нужен сугубо для разведки.

MQ-9 Reaper имеет возможность вести длительное наблюдение на очень большой высоте – максимальный "потолок" беспилотника превышает 15 километров. Он может летать на 1900 км со скоростью до 482 км/ч. Кроме того, беспилотник можно вооружить американскими ракетами AGM-114 Hellfire или управляемыми авиабомбами GBU-12 Paveway II. Более того, в 2014 году БПЛА прошел испытание совместимости с британской ракетой Brimstone, находящейся на вооружении ВСУ. Однако вряд ли ему понадобится вооружение. А вот его дальность, высота и продолжительность полета могут сделать беспилотник идеальным разведчиком.

Кстати, напомним, что 14 марта 2023 над акваторией Черного российский истребитель Су-27 сбил американский БПЛА MQ-9 Reaper. Однако тогда Соединенные Штаты предпочли "замять" ситуацию.