Універсальний український наземний дрон може бути сапером та... екскаватором (відео)

Компанія доробляє прототип, який вже викликав зацікавлення

Розмінування в Україні — справа смертельно небезпечна та затребувана. Тож до неї долучають роботизовані платформи, як іноземного, так і Українського виробництва. Однією з новинок став багатоцільовий безпілотник "Три-ON".

Компанія Minidiger загалом виробляє екскаватори у мініформаті, які корисні при створенні фортифікацій. Вони можуть бути на гусеницях чи на колесах. Новий виріб також отримав можливість допомогти з копанням. Наразі компанія показала прототип.

"Нові функції, нові можливості — менше людських рук", — зазначили представники компанії у дописі. Наземний дрон, що допомагає з розмінуванням керується оператором через пульт без кабелю. Навчитись цієї справи — окреме завдання. "Дистанційне керування має певну інерцію, в перші долі секунди здається що мало натиснув на джойстик, далі дотискаєш — перебір відпускаєш, в цей час гідравліки працює. Практика потрібна", — додають розробники.

Розробники планують окрім екскаватора додати ще можливостей — завдяки навісному обладнанню створити максимально багатоцільову платформу. Загалом робот має бути достатньо прохідний, вміти транспортувати важкі предмети та мати камеру.

Раніше "Телеграф" розповідав про плани залучити до розмінування більше жінок. Адже навіть якщо розміновувати 10 років поспіль, повернути до роботи всі сільськогосподарські угіддя не вдасться — тільки 88%.