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Українська дистанційна установка та іноземні технології для розмінування: чим ДСНС бореться з мінами (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Українська машина для підготовки ґрунту до розмінування важить 16 тонн Новина оновлена 11 березня 2024, 07:38
Українська машина для підготовки ґрунту до розмінування важить 16 тонн. Фото dsns.gov.ua

Такі машини дозволяють обробляти великі площі замінованої території

Українські сапери мають чимало роботи — наша країна найбільш замінована у світі. Вітчизняні інженери та винахідники створюють зразки техніки для розмінування, які б не поступалися західним аналогам, але коштували дешевше.

Так на Харківщині запрацювала вже не перша, але дуже ефективна вітчизняна розробка. Це машина для підготовки ґрунту до розмінування. Її головна особливість — дистанційна робота.

Нею керують з автоматичного пульта керування. Це дозволяє убезпечити саперів від мінних пасток та зберегти їхні життя. Також вона дозволяє економити час роботи сапера, зі швидкістю 3-4 км на годину обробляючи землю від мін. Важить такий агрегат 16 тонн.

Українська машина для підготовки ґрунту до розмінування
Українська розробка, що рятує життя саперам

Ще одна корисна машина, що використовується в Україні — машина механізованого розмінування Armtrac 400. Британська компанія зробила справжнього надважкого монстра — вага 23 тонни. Нещодавно для цієї машини передали навісний модуль.

Машина розмінування Armtrac 400
Машина розмінування Armtrac 400 важить 23 тонни

Armtrac 400 може знешкоджувати вибухонебезпечні предмети на глибині до 55 см. Хоч вона і керується одним оператором, але має кабіну з бронею в 10 мм. Ця конструкція захищає від вибуху протитанкових мін вагою до 10 кг. Нею також можна керувати з автоматичного пульта — дистанція складає 800 метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про корисне доповнення до САУ CAESAR. Дистанційний радіопідривник здатний змусити снаряд вибухнути прямо над ціллю і так нанести значно більші втрати ворогу.

Теги:
#Розмінування #ДСНС #Сапери