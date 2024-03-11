Українська дистанційна установка та іноземні технології для розмінування: чим ДСНС бореться з мінами (фото)

Такі машини дозволяють обробляти великі площі замінованої території

Українські сапери мають чимало роботи — наша країна найбільш замінована у світі. Вітчизняні інженери та винахідники створюють зразки техніки для розмінування, які б не поступалися західним аналогам, але коштували дешевше.

Так на Харківщині запрацювала вже не перша, але дуже ефективна вітчизняна розробка. Це машина для підготовки ґрунту до розмінування. Її головна особливість — дистанційна робота.

Нею керують з автоматичного пульта керування. Це дозволяє убезпечити саперів від мінних пасток та зберегти їхні життя. Також вона дозволяє економити час роботи сапера, зі швидкістю 3-4 км на годину обробляючи землю від мін. Важить такий агрегат 16 тонн.

Українська розробка, що рятує життя саперам

Ще одна корисна машина, що використовується в Україні — машина механізованого розмінування Armtrac 400. Британська компанія зробила справжнього надважкого монстра — вага 23 тонни. Нещодавно для цієї машини передали навісний модуль.

Машина розмінування Armtrac 400 важить 23 тонни

Armtrac 400 може знешкоджувати вибухонебезпечні предмети на глибині до 55 см. Хоч вона і керується одним оператором, але має кабіну з бронею в 10 мм. Ця конструкція захищає від вибуху протитанкових мін вагою до 10 кг. Нею також можна керувати з автоматичного пульта — дистанція складає 800 метрів.

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