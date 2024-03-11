Украинская дистанционная установка и иностранные технологии для разминирования: чем ГСЧС борется с минами (фото)
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Такие машины позволяют обрабатывать большие площади заминированной территории
У украинских саперов много работы — наша страна наиболее заминирована в мире. Отечественные инженеры и изобретатели создают образцы техники для разминирования, которые не уступали бы западным аналогам, но стоили дешевле.
Так в Харьковской области заработала уже не первая, но очень эффективная отечественная разработка. Это машина для подготовки почвы для разминирования. Ее главная особенность – дистанционная работа.
Она управляется с автоматического пульта управления. Это позволяет обезопасить саперов от минных ловушек и сохранить их жизнь. Также она позволяет экономить время работы сапера, со скоростью 3-4 км в час обрабатывая землю от мин. Весит такой агрегат 16 тонн.
Еще одна полезная машина, используемая в Украине – машина механизированного разминирования Armtrac 400. Британская компания сделала настоящего сверхтяжелого монстра – вес 23 тонны. Недавно для этой машины был передан навесной модуль.
Armtrac 400 может обезвреживать взрывоопасные предметы на глубине до 55 см. Хотя она управляется одним оператором, но имеет кабину с броней в 10 мм. Эта конструкция защищает от взрыва противотанковых мин весом до 10 кг. Ею также можно управлять с автоматического пульта – дистанция составляет 800 метров.
Ранее "Телеграф" рассказывал о полезном дополнении к САУ CAESAR. Дистанционный радиоподрывник способен заставить снаряд взорваться прямо над целью и нанести намного большие потери врагу.