Украинская дистанционная установка и иностранные технологии для разминирования: чем ГСЧС борется с минами (фото)

Такие машины позволяют обрабатывать большие площади заминированной территории

У украинских саперов много работы — наша страна наиболее заминирована в мире. Отечественные инженеры и изобретатели создают образцы техники для разминирования, которые не уступали бы западным аналогам, но стоили дешевле.

Так в Харьковской области заработала уже не первая, но очень эффективная отечественная разработка. Это машина для подготовки почвы для разминирования. Ее главная особенность – дистанционная работа.

Она управляется с автоматического пульта управления. Это позволяет обезопасить саперов от минных ловушек и сохранить их жизнь. Также она позволяет экономить время работы сапера, со скоростью 3-4 км в час обрабатывая землю от мин. Весит такой агрегат 16 тонн.

Украинская разработка, спасающая жизнь саперам

Еще одна полезная машина, используемая в Украине – машина механизированного разминирования Armtrac 400. Британская компания сделала настоящего сверхтяжелого монстра – вес 23 тонны. Недавно для этой машины был передан навесной модуль.

Машина разминирования Armtrac 400 весит 23 тонны.

Armtrac 400 может обезвреживать взрывоопасные предметы на глубине до 55 см. Хотя она управляется одним оператором, но имеет кабину с броней в 10 мм. Эта конструкция защищает от взрыва противотанковых мин весом до 10 кг. Ею также можно управлять с автоматического пульта – дистанция составляет 800 метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о полезном дополнении к САУ CAESAR. Дистанционный радиоподрывник способен заставить снаряд взорваться прямо над целью и нанести намного большие потери врагу.