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"Якщо приєднається НАТО": командувач ВМФ оцінив, скільки часу займе розмінування українських морів

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Автор
Олексій Неїжпапа
Олексій Неїжпапа. Фото УП

Насамперед, потрібно буде розмінувати шляхи, які використовуються у цивільному судноплавстві

За оцінкою Організації Об’єднаних Націй, операцію з очищення України від протипіхотних мін за масштабами можна порівняти з розмінуванням Європи після Другої світової війни. Водночас на розмінування Чорного та Азовського морів підуть роки.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа. За його словами, тривалість операції залежатиме від наявних сил.

"Насамперед потрібно буде розмінувати рекомендовані шляхи, місця якірних стоянок – те, що використовується в цивільному судноплавстві. Усі судна ж ходять рекомендованими шляхами. На морі теж є дороги, просто їх ніхто не позначає бордюрами. Щоб забезпечити ці шляхи, місця якірних стоянок тощо – це буде 5-7 місяців. Але це залежить знову ж таки від кількості кораблів та засобів, які будуть залучені до цієї операції”, – пояснив він.

Неїжпапа додав, що Україна вже має два протимінні кораблі. 2024 року ще один протимінний корабель отримаємо від Нідерландів, а у 2025 році – ще один.

"Тобто у нас буде повноцінний протимінний дивізіон. Але якщо до цього буде притягнуто в нашому районі відповідальності, наприклад, групу НАТО, то це буде швидше. Але для розмінування всього району ведення бойових дій, тобто це і Чорне море, плюс ще й Азовське море, це будуть роки", — резюмував віцеадмірал.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, згідно з підрахунками Світового банку, розмінування одного квадратного метра коштує від 2 до 8 доларів США. Таким чином протягом найближчих років на розмінування України необхідно буде витратити 37,5 мільярда доларів США.

Теги:
#Україна #Азовське море #Чорне море #Розмінування #Олексій Неіжпапа