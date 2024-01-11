Військових зі Зміїного мали евакуювати після вторгнення РФ: командувач ВМФ розповів, що цьому завадило

Український гарнізон не міг протистояти повномасштабній агресії

Український гарнізон на острові Зміїний після початку повномасштабного вторгнення Росії намагалися евакуювати. Проте цьому завадила погода.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа. За його словами гарнізон опинився в дуже складній ситуації.

"Я запросив дозвіл головнокомандувача ЗСУ Залужного щодо евакуації цього гарнізону. Отримав дозвіл. Але у зв'язку з погодними умовами ми не встигли це зробити, на жаль", — підкреслив віцеадмірал.

Неїжпапа зазначив, що український гарнізон мав на озброєнні певну стрілкову зброю та протитанкові засоби, але не було повноцінного прикриття з повітря чи з моря – бо в України немає кораблів-носіїв крилатих ракет. Він підкреслив, що цей гарнізон при повномасштабній агресії не міг протистояти такій армаді Російської Федерації.

"Він був виставлений для того, щоб у першу чергу запобігти так званим асиметричним діям, які могли бути у випадку розгортання якогось "кримського сценарію". Якби відбувалось захоплення силами спеціальних операцій РФ, то для відбиття таких дій був розміщений наш гарнізон на острові. Повномасштабній агресії він на той момент не міг протистояти. У нас іще не були побудовані берегові ракетні війська, які могли би, як зараз, здійснити ураження кораблів противника, не було засобів ППО середньої дальності, щоб знищити літаки противника на підході", — підсумував Неїжпапа.

Нагадаємо, 30 червня 2022 року Збройні сили України вигнали російських окупантів із острова Зміїний у Чорному морі. Невдовзі над ним знову підняли український прапор.