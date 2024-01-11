Укр

Военных со Змеиного должны были эвакуировать после вторжения РФ: командующий ВМФ рассказал, что этому помешало

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Украинский флаг на Змеином Новость обновлена 11 января 2024, 10:33
Украинский флаг на Змеином. Фото ГУР МО

Украинский гарнизон не мог противостоять полномасштабной агрессии

Украинский гарнизон на острове Змеиный после начала полномасштабного вторжения России пытались эвакуировать. Однако этому помешала погода.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. По его словам, гарнизон оказался в очень сложной ситуации.

"Я запросил разрешение главнокомандующего ВСУ Залужного на эвакуацию этого гарнизона. Получил разрешение. Но в связи с погодными условиями мы не успели это сделать, к сожалению", — подчеркнул вице-адмирал.

Неижпапа отметил, что украинский гарнизон имел на вооружении определенное стрелковое оружие и противотанковые средства, но не было полноценного прикрытия с воздуха или из моря – потому что у Украины нет кораблей-носителей крылатых ракет. Он подчеркнул, что этот гарнизон при полномасштабной агрессии не мог противостоять такой армаде Российской Федерации.

"Он был выставлен для того, чтобы в первую очередь предотвратить так называемые асимметричные действия, которые могли быть в случае развертывания какого-то "крымского сценария". Если бы происходил захват силами специальных операций РФ, то для отражения таких действий был размещен наш гарнизон на острове. Полномасштабный агрессии он на тот момент не мог противостоять. У нас еще не были созданы береговые ракетные войска, которые могли бы, как сейчас, произвести поражение кораблей противника, не было средств ПВО средней дальности, чтобы уничтожить самолеты противника на подходе", — подытожил Неижпапа.

Напомним, 30 июня 2022 года Вооруженные силы Украины выгнали российских оккупантов с острова Змеиный в Черном море. Вскоре над ним снова подняли украинский флаг.

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#ВМС #Черное море #Змеиный