"Если присоединится НАТО": командующий ВМФ оценил, сколько времени займет разминирование украинских морей

В первую очередь, нужно будет разминировать пути, которые используются в гражданском судоходстве

По оценке Организации Объединенных Наций, операция по очистке Украины от противопехотных мин по масштабам будет сравнима с разминированием Европы после Второй мировой войны. В то же время на разминирование Черного и Азовского морей уйдут годы.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. По его словам, длительность операции будет зависеть от имеющихся сил.

"В первую очередь, нужно будет разминировать рекомендованные пути, места якорных стоянок – то, что используется в гражданском судоходстве. Все суда же ходят по рекомендованным путям. На море тоже есть дороги, просто их никто не обозначает бордюрами. Чтобы обеспечить эти пути, места якорных стоянок и т.д. – это будет 5-7 месяцев. Но это зависит опять же от количества кораблей и средств, которые будут привлечены к этой операции", — пояснил он.

Неижпапа добавил, что у Украины уже есть два противоминных корабля. В 2024 году еще один противоминный корабль получим от Нидерландов, а в 2025 году – еще один.

"То есть у нас будет полноценный противоминный дивизион. Но если к этому будет привлечена в нашем районе ответственности, например группа НАТО, то это будет быстрее. Но для разминирования всего района ведения боевых действий, то есть это и Черное море, плюс еще и Азовское море, это будут годы", — резюмировал вице-адмирал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что согласно подсчетам Всемирного банка, разминирование одного квадратного метра стоит от 2 до 8 долларов США. Таким образом, в течение ближайших лет на разминирование Украины необходимо будет потратить 37,5 миллиарда долларов США.