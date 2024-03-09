Смертоносний дощ із шрапнелі: ЗСУ отримали знаряддя, що підвищує ефективність "Цезарів" проти піхоти окупантів (відео)

При такому підриві уламки не уходять в землю, а розлітаються на максимальну відстань

Україна має на озброєнні французьку самохідну артилерійську установку CAESAR. Ця смертоносна машина калібром 155 мм вважається флагманом французької артилерії. Може бити аж на 42 км і робити шість пострілів на хвилину.

Головна перевага САУ — цифрова система керування вогнем. Завдяки цьому можна ефективно вражати ворога вже за хвилину після заняття позиції, тому ця САУ ефективна в разі коли треба швидко відстрілятися та покинути позицію. Однак попри всю її смертоносність, ураження такою самохідної артилерійською установкою можна зробити ще більш ефективним проти російських окупантів. Для цього потрібен безконтактний підривник RALEC F3, який Україна також отримала від Франції.

FU-RALEC DE F3 — французький осколково-фугасний радіопідривник, що використовується зі стандартними 155-мм фугасними боєприпасами НАТО. Має ударну дію та дію з затримкою. Принцип роботи заснований на прийманні відбитого від цілі сигналу: датчик підривника є варіантом радіолокатора, тобто об’єднані в один блок радіопередавач і радіоприймач. Може здетонувати на заданій висоті викликаючи справжній дощ з уламків та шрапнелі.

Такий підрив в повітрі вигідно використовувати проти ворожої піхоти. Підриваючи снаряд в повітрі перед ціллю, всі уламки спрямовуються на розширення площі ураження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для України у Франції виготовлять майже 80 САУ "Цезар". Частину з них Україна сплатила власним коштом.