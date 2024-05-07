Универсальный украинский наземный дрон может быть сапером и... экскаватором (видео)

Компания дорабатывает прототип, который уже вызвал интерес

Разминирование в Украине — дело смертельно опасное и востребованное. Поэтому к ней привлекают роботизированные платформы как иностранного, так и Украинского производства. Одной из новинок стал многоцелевой беспилотник "Три-ON".

Компания Minidiger производит экскаваторы в миниформате, которые полезны при создании фортификаций. Они могут быть на гусеницах или колесах. Новое изделие также получило возможность помочь с копанием. В настоящее время компания показала прототип.

"Новые функции, новые возможности — меньше человеческих рук", — отметили представители компании в сообщении. Наземный дрон, помогающий с разминированием, управляется оператором через пульт без кабеля. Научиться этому делу – отдельная задача. "Дистанционное управление имеет определенную инерцию, в первые доли секунды кажется мало нажатой на джойстик, дальше дожимаешь — перебор отпускаешь, в это время гидравлики работает. Практика нужна", — добавляют разработчики.

Разработчики планируют, кроме экскаватора, добавить еще возможностей — благодаря навесному оборудованию создать максимально многоцелевую платформу. В общем, робот должен быть достаточно проходим, уметь транспортировать тяжелые предметы и иметь камеру.

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах привлечь к разминированию больше женщин. Ведь даже если разминировать 10 лет подряд, вернуть на работу все сельскохозяйственные угодья не удастся — только 88%.