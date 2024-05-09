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"Волинянка" проти росіян: що може ударний дрон з 6 моторами (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Гексакоптер "Волинянка" Новина оновлена 09 травня 2024, 08:12
Гексакоптер "Волинянка". Фото wardrone.pro

Такий дрон використовують розвідники, штурмовики і не тільки

Українські розробники не припиняють винаходити дрони, які "кошмарять" окупантів вдень та вночі. Один з таких — "Волинянка". Гексакоптер відзначився на Херсонському напрямку настільки, що його між собою російські військові називали "Баба Яга".

Гексакоптером називають безпілотники з 6 моторами, що обертаються в одній площині. Розробники "Волинянки" — Wardrone.pro. Цей дрон може подолати відстань до 12 км з вагою в 10 кг під сильним впливом засобів радіоелектронної боротьби.

Особливість гексакоптера — розбірна рама, що дозволяє економити місце при транспортуванні безпілотника. Система зв'язку багатоканальна, обладнаний тепловізійною камерою. Серед переваг — особлива система скидання з трьома відчепними механізмами, що дозволяє скидати на ворога 80% всіх типів снарядів ЗСУ. Такі дрони використовує ГУР, об'єднана штурмова бригада "Лють", третя окрема штурмова бригада, спецпідрозділ "Kraken" тощо.

Характеристики гексакоптера "Волинянка"

  • Розміри 130 на 60 см
  • Корисне навантаження можна збільшити до 32 кг
  • Час польоту з навантаженням — 30 хв, без навантаження — 50-60 хв
  • Практична висота — 100-200 метрів
  • Злітна вага без навантаження — 22 кг
  • Ємність акумулятора 60000 mAh
  • Час розгортання 20 хв.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливий наземний дрон, який може не тільки допомогати саперам знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а й працювати екскаватором. Він поки на етапі прототипа.

Теги:
#Дрон #ЗСУ