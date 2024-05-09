"Волинянка" проти росіян: що може ударний дрон з 6 моторами (відео)
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Такий дрон використовують розвідники, штурмовики і не тільки
Українські розробники не припиняють винаходити дрони, які "кошмарять" окупантів вдень та вночі. Один з таких — "Волинянка". Гексакоптер відзначився на Херсонському напрямку настільки, що його між собою російські військові називали "Баба Яга".
Гексакоптером називають безпілотники з 6 моторами, що обертаються в одній площині. Розробники "Волинянки" — Wardrone.pro. Цей дрон може подолати відстань до 12 км з вагою в 10 кг під сильним впливом засобів радіоелектронної боротьби.
Особливість гексакоптера — розбірна рама, що дозволяє економити місце при транспортуванні безпілотника. Система зв'язку багатоканальна, обладнаний тепловізійною камерою. Серед переваг — особлива система скидання з трьома відчепними механізмами, що дозволяє скидати на ворога 80% всіх типів снарядів ЗСУ. Такі дрони використовує ГУР, об'єднана штурмова бригада "Лють", третя окрема штурмова бригада, спецпідрозділ "Kraken" тощо.
Характеристики гексакоптера "Волинянка"
- Розміри 130 на 60 см
- Корисне навантаження можна збільшити до 32 кг
- Час польоту з навантаженням — 30 хв, без навантаження — 50-60 хв
- Практична висота — 100-200 метрів
- Злітна вага без навантаження — 22 кг
- Ємність акумулятора 60000 mAh
- Час розгортання 20 хв.
Раніше "Телеграф" розповідав про особливий наземний дрон, який може не тільки допомогати саперам знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а й працювати екскаватором. Він поки на етапі прототипа.