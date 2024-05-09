"Волинянка" проти росіян: що може ударний дрон з 6 моторами (відео)

Такий дрон використовують розвідники, штурмовики і не тільки

Українські розробники не припиняють винаходити дрони, які "кошмарять" окупантів вдень та вночі. Один з таких — "Волинянка". Гексакоптер відзначився на Херсонському напрямку настільки, що його між собою російські військові називали "Баба Яга".

Гексакоптером називають безпілотники з 6 моторами, що обертаються в одній площині. Розробники "Волинянки" — Wardrone.pro. Цей дрон може подолати відстань до 12 км з вагою в 10 кг під сильним впливом засобів радіоелектронної боротьби.

Особливість гексакоптера — розбірна рама, що дозволяє економити місце при транспортуванні безпілотника. Система зв'язку багатоканальна, обладнаний тепловізійною камерою. Серед переваг — особлива система скидання з трьома відчепними механізмами, що дозволяє скидати на ворога 80% всіх типів снарядів ЗСУ. Такі дрони використовує ГУР, об'єднана штурмова бригада "Лють", третя окрема штурмова бригада, спецпідрозділ "Kraken" тощо.

Характеристики гексакоптера "Волинянка"

Розміри 130 на 60 см

Корисне навантаження можна збільшити до 32 кг

Час польоту з навантаженням — 30 хв, без навантаження — 50-60 хв

Практична висота — 100-200 метрів

Злітна вага без навантаження — 22 кг

Ємність акумулятора 60000 mAh

Час розгортання 20 хв.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливий наземний дрон, який може не тільки допомогати саперам знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а й працювати екскаватором. Він поки на етапі прототипа.