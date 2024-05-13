Уражена нафтобаза і не тільки: дрони СБУ результативно злітали у дві області РФ (відео)

Дрони прилетіли до Бєлгородської та Липецької області Росії

Вночі 13 травня на РФ знову налетіли дрони. Їхніми цілями стали важливі об’єкти росіян.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, цими дронами є літальні апарати СБУ. Вони прилетіли до Бєлгородської та Липецької області Росії.

У Бєлгородській області прильоти спіймала нафтобаза "Осколнафтопостачання", яка розташована біля міста Старий Оскол. Після атаки там почалася пожежа.

Зазначається, що вибухи на цьому об’єкті підтверджують і численні коментарі росіян, які панікували у місцевих Telegram-каналах.

А в Липецькій області дрони уразили електропідстанцію "Єлецька", яка живить тягові підстанції РЖЗ, нафтоперекачуючу станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

Пожежу на цьому об’єкті вже підтвердив місцевий губернатор.

У мережі також публікують відео моменту атаки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що насправді могло зруйнувати багатоповерхівку у Білгороді.