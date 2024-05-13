Поражена нефтебаза и не только: дроны СБУ результативно слетали в две области РФ (видео)
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Дроны прилетели в Белгородскую и Липецкую области России
Ночью 13 мая на РФ снова налетели дроны. Их целями стали важные объекты россиян.
Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. По их данным, этими дронами являются летательные аппараты СБУ. Они прилетели в Белгородскую и Липецкую области России.
В Белгородской области прилеты поймала нефтебаза "Осколнефтеснабжение", которая расположена возле города Старый Оскол. После атаки там начался пожар.
Отмечается, что взрывы на данном объекте подтверждают и многочисленные комментарии россиян, которые паниковали в местных Telegram-каналах.
А в Липецкой области дроны поразили электроподстанцию "Елецкая", которая питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.
Пожар на этом объекте уже подтвердил местный губернатор.
В сети также уже публикуют видео момента атаки.
Напомним, ранее мы писали о том, что на самом деле могло разрушить многоэтажку в Белгороде.