Поражена нефтебаза и не только: дроны СБУ результативно слетали в две области РФ (видео)

Дроны прилетели в Белгородскую и Липецкую области России

Ночью 13 мая на РФ снова налетели дроны. Их целями стали важные объекты россиян.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. По их данным, этими дронами являются летательные аппараты СБУ. Они прилетели в Белгородскую и Липецкую области России.

В Белгородской области прилеты поймала нефтебаза "Осколнефтеснабжение", которая расположена возле города Старый Оскол. После атаки там начался пожар.

Отмечается, что взрывы на данном объекте подтверждают и многочисленные комментарии россиян, которые паниковали в местных Telegram-каналах.

А в Липецкой области дроны поразили электроподстанцию "Елецкая", которая питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

Пожар на этом объекте уже подтвердил местный губернатор.

В сети также уже публикуют видео момента атаки.

Напомним, ранее мы писали о том, что на самом деле могло разрушить многоэтажку в Белгороде.