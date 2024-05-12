Обвинить Украину не получится: эксперт рассказал, что на самом деле могло разрушить многоэтажку в Белгороде (видео)

Видео взрыва в многоэтажки ставит под сомнения слова Минобороны РФ

После обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде в МО РФ выступили с заявлением. Впрочем, его уже активно опровергают эксперты в сети.

Так, согласно заявлению российского Министерства обороны, 10-этажный дом в Белгороде якобы был разрушен обломками ракеты "Точка-У". Дескать, её сбила ПВО, но её части смогли разрушить целый подъезд многоэтажки.

"В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", — говорят у Шойгу.

Однако эту версию сразу начали опровергать в сети. Например, военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что, по его мнению, обломки ракеты не смогли бы пробить все этажи многоэтажки и взорваться на первом этаже.

"Это могла сделать только бомба, например, бетонобойная БЕТАБ-500, которые сейчас так же часто вкс рф применяют как ОФАБ-500 с УМПК. На мой взгляд, всё указывает именно на сход дефективной БЕТАБ-500 с Су-34, что уже неоднократно случалось в Белгороде, но без настолько масштабных разрушений с трагическими последствиями", — подметил он.

Напомним, что 12 мая во время воздушной тревоги в Белгороде раздался мощный взрыв. Он разрушил целый подъезд многоэтажки. Сразу после того, как в сети начали публиковать видео взрыва, у экспертов появилось множество вопросов. Дело в том, что на видео с камер не видно падающих объектов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 мая в Белгороде прогремели взрывы. В результате были повреждены жилые дома.