Российское ПВО "попропускало"? В Белгороде прогремели мощные взрывы (фото, видео)

Предварительно есть погибшие и пострадавшие

Суббота, 11 мая, оказалась "взрывной" не только для Донецка, но и для российского Белгорода, где раздались мощные взрывы. В городе в результате прилетов есть повреждения.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы. Они также публикуют фото и видео с пострадавших мест.

"Над Белгородской областью уничтожили 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire около 19:20 по киевскому времени", — сообщили в российском министерстве обороны.

Внимание! На видео нецензурная речь.

В результате взрывов на улицах горят автомобили и были повреждены жилые дома. Из них вылетели окна, а также повреждены сами здания.

Несмотря на заявления Минобороны о сбитии снарядов, в сети распространяются видео именно прилетов этих снарядов по городу.

По предварительной информации, есть пострадавшие в результате этих взрывов и погибшие.

"Белгород подвергся мощному обстрелу — как минимум один человек погиб, 14 человек пострадали. Сгорели несколько автомобилей. Один из снарядов попал в подъезд", — пишут росСМИ.

Ранее "Телеграф" писал, что временно контролируемые российским террористическим режимом Курская и Белгородская области, а также непосредственно Курск и Белгород ночью 11 мая не спали. В областных центрах и регионах были слышны сильные взрывы, также были зафиксированы и прилеты.