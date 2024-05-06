Вместо фермеров — инструкторы по "шахедам"? В Белгороде дрон атаковал автобус, есть жертвы (фото)

Пострадали две ГАЗели и легковое авто

В понедельник, 6 мая, в Белгороде якобы дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали ГАЗели, которые везли сотрудников предприятия на работу. Уже известно о 6 погибших и 35 раненых.

Об этом пишет губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. Однако, по словам общественного деятеля Сергея Стерненко, был атакован автобус с иранскими инструкторами для работы с "шахедами".

В то же время российский губернатор утверждает, что дроны якобы ударили по автомобилям группы компаний "Агро-Белгорье", на которых перевозили сотрудников свинокомплекса.

Пострадавшее авто

"Две "ГАЗели", которые двигались по дороге и везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района. К сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами", — заявил Гладков.

В то же время, украинский общественный деятель, который организовывал много сборов на дроны для ВСУ и другое вооружение, Сергей Стерненко пишет, что российские власти и СМИ врут и никаких работников свинокомплекса в авто не было.

"В БНР неизвестные дроны атаковали российские Газели с иранскими инструкторами для работы с "шахидами". Сообщается о 6 погибших и более 30 раненых. Россияне легендируют иранцев под "работников свинокомплекса", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне "упустили" авиабомбу прямиком на Белгород.