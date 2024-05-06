Замість фермерів — інструктори по "шахедах"? В Бєлгороді дрон атакував автобус, є жертви (фото)

Постраждало дві ГАЗелі та легкове авто

У понеділок, 6 травня, у Бєлгороді нібито дрони Збройних сил України (ЗСУ) атакували ГАЗелі, які везли співробітників підприємства на роботу. Вже відомо про 6 загиблих та 35 поранених.

Про це пише губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков. Проте, за словами громадського діяча Сергія Стерненка, було атаковано автобус з іранськими інструкторами для роботи з "шахедами".

Водночас російський губернатор стверджує, що дрони нібито вдарили по автомобілях групи компаній "Агро-Белгорье", на яких перевозили співробітників свинокомплексу.

Постраждале авто

"Дві "ГАЗелі", що рухалися дорогою і везли співробітників підприємства на роботу, і легковий автомобіль зазнали атаки з боку ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе. Інцидент стався у районі села Березівка Борисівського району. На превеликий жаль, внаслідок вибуху шестеро людей померли на місці від отриманих травм. За попередньою інформацією, постраждали 35 людей, з них двоє дітей із поверхневими травмами", – заявив Гладков.

Водночас український громадський діяч, який організовував багато зборів на дрони для ЗСУ та інше озброєння, Сергій Стерненко пише, що російська влада та ЗМІ брешуть і ніяких працівників свинокомплексу в авто не було.

"У БНР невідомі дрони атакували російські Газелі з іранськими інструкторами для роботи з "шахідами". Повідомляється про 6 загиблих та понад 30 поранених. Росіяни легендують іранців під "працівників свинокомплексу", — йдеться у повідомлені.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни "упустили" авіабомбу прямісінько на Бєлгород.