Росіяни "упустили" авіабомбу прямісінько на Бєлгород: багато руйнувань, є постраждалі (фото, відео)
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Один з будинків спалахнув
Російський Бєлгород, який часто потерпає від обстрілів, постраждав і у суботу, 4 травня. За попередніми даними, вибух пролунав через сходження російського снаряда, який запускали у бік Харкова.
На опублікованих у мережі кадрах помітно руйнування у приватному секторі міста. Місцеві телеграм-канали зазначають, що, як наслідок вибуху ФАБ, спалахнув будинок.
Над містом видно стовп диму, який здіймається у небо. Також помітно руйнування навколо місця влучання, зокрема пошкоджені приватні будинки та автомобілі. На місце подій прибули карети швидкої допомоги та рятувальники.
"Жителі Бєлгорода повідомляють про приліт у приватному секторі міста. За попередньою версією, удар зазнав будинків у районі вулиці Раздобаркіна", — пишуть росЗМІ.
Зазначається, що постраждало пʼять росіян.
"Наразі пошкодження виявлено у 30 приватних житлових домоволодіннях, також постраждали 10 автомобілів. Пожежними розрахунками ліквідуються два осередки займання", — зазначив губернатор області Вʼячеслав Гладков.
Нагадаємо, що Бєлгород частіше страждає від атак дронів, ніж від сходження боєприпасів. Так, у п'ятницю, 12 квітня, у Бєлгороді безпілотник врізався в адміністративну будівлю "Газпрома". Відомо вже про двох поранених.
Раніше "Телеграф" писав, що невідомі безпілотники завітали до Курської та Орловської областей, а зранку у п’ятницю, 3 травня 2024 року, у місті Шебекіно Бєлгородської області (Росія) прогриміли вибухи. За попередніми даними, дрон-камікадзе атакував автомобільну газозаправну станцію.