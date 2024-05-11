Російська ППО "попропускала"? У Бєлгороді пролунали потужні вибухи (фото, відео)

Попередньо, є загиблі та постраждалі

Субота, 11 травня, виявилась "вибуховою" не тільки для Донецька, а й для російського Бєлгорода, де пролунали потужні вибухи. У місті внаслідок прильотів є пошкодження.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Вони також публікують фото та відео з місць, які постраждали.

"Над Бєлгородською областю знищили 12 реактивних снарядів РСЗВ Vampire близько 19:20 за київським часом", — повідомили в російському міністерстві оборони.

Увага! На відео нецензурна лайка.

Унаслідок вибухів на вулицях горять автомобілі та було пошкоджено житлові будинки. З них повилітали вікна, а також пошкоджено самі будівлі.

Попри заяви Міноборони про збиття снарядів, у мережі ширять відео саме прильотів цих снарядів по місту.

За попередньою інформацією, є постраждалі внаслідок цих вибухів та загиблі.

"Бєлгород зазнав потужного обстрілу — як мінімум одна людина загинула, 14 людей постраждали. Згоріли кілька автомобілів. Один зі снарядів потрапив у під'їзд", — пишуть росЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав, що тимчасово контрольовані російським терористичним режимом Курська та Бєлгородська області, а також безпосередньо Курськ та Бєлгород вночі 11 травня не спали. В обласних центрах та у регіонах було чутно сильні вибухи, також були зафіксовані й прильоти.