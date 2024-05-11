Гучно святкують річницю? У Донецьку пролунали потужні вибухи, є загиблі (фото, відео)

Попередньо, прильот стався у ресторан Paradise

У суботу, 11 травня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. Над містом здійнявся великий стовп диму.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський. За словами пропагандистів, атаку здійснили українські військові з ракетної системи залпового вогню HIMARS.

За інформацією місцевих пабліків, прильот стався у ресторан Paradise у Ленінському районі Донецька, п’ятеро загиблих і шестеро поранених. Ці ж медіа стверджують, що постраждали "мирні люди", які "зібралися, щоб відзначити десять років проголошення "ДНР".

Обережно, нецензурна лексика

Проте Казанський каже, що "мирних" серед відвідувачів не було, натомість були бойовики.

На відео з прильоту видно, що він був сильним і постраждало багато будівель, транспорту навколо.

Також деякі містяни публікували кадри, на яких зазначали, що не знають куди бігти, адже укриттів поруч не має.

Окрім цього місцеві жителі публікують фото уламків ракети.

Українське військово-політичне керівництво наразі ніяк не коментувало вибухи в Донецьку.

Раніше "Телеграф" писав, що в російських Бєлгороді та Курську вночі пролунали вибухи. Є влучання.