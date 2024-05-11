Громко празднуют годовщину? В Донецке прогремели мощные взрывы, есть погибшие (фото, видео)

Предварительно прилет произошел в ресторан Paradise

В субботу, 11 мая, во временно оккупированном Донецке раздался мощный взрыв. Над городом поднялся большой столб дыма.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский. По словам пропагандистов, атаку совершили украинские военные из ракетной системы залпового огня HIMARS.

По информации местных пабликов, прилет произошел в ресторан Paradise в Ленинском районе Донецка, пятеро погибших и шесть раненых. Эти же медиа утверждают, что пострадали "мирные люди", которые "собрались, чтобы отметить десять лет провозглашения "ДНР"".

Осторожно, нецензурная лексика

Однако Казанский говорит, что "мирных" среди посетителей не было, но были боевики.

На видео прилета видно, что он был сильным и пострадало много зданий, транспорта вокруг.

Также некоторые горожане публиковали кадры, на которых отмечали, что не знают куда бежать, ведь укрытий рядом нет.

Кроме того, местные жители публикуют фото обломков ракеты.

Украинское военно-политическое руководство пока никак не комментировало взрывы в Донецке.

Ранее "Телеграф" писал, что в русских Белгороде и Курске ночью раздались взрывы. Есть попадания.