Хвала российскому ПВО? В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки, много погибших (фото, видео)

Спасатели ищут людей под завалами

В районе Харгоре в Белгороде прогремели взрывы во время воздушной тревоги и после работы местной ПВО. Над многоэтажным домом начал подниматься в небо густой дым. Стало известно, что был разрушен один из жилых домов.

Информация об этом происшествии была опубликована днем 12 мая в множестве местных пабликов. Там же уже появились фото и видео с места.

У разрушеного дома сейчас работают спасатели. Согласно информации из сети, есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, есть угроза обрушения всей десятиэтажки . Всех жителей экстренно авакуируют.

"Минимум 15 человек, по данным SHOT, могут находится под завалами рухнувшего подъезда в Белгороде. На месте работают экстренные службы", — говорится в сообщении.

"112" в то же время пишет, что под завалами могут быть до 20 человек.

Позже SHOT обновил информацию и отметил, что уже известно о 4 погибших. При этом в Следственном комитете заявили, что на данный момент известно о 30 пострадавших.

Отметим, что российские пропагандисты уже начали обвинять Украину в случившемся. Однако стоит напомнить, что за последнее время неоднократно у россиян случались конфузы, когда они пытались атаковать Харьков. Например, 4 мая оккупанты хотели атаковать Харьков и область корректируемыми авиабомбами, но один из снарядов не долетел до цели и взорвался в жилом секторе РФ. И это не единственный такой случай. При этом россияне не слишком удачно используют ПВО.

В сети тем временем появилось видео взрыва, после чего пользователи сети начали активно обсуждать, что это мог быть намеренный подрыв. На видео с камер не видно падающих объектов. Таким образом обвинения от оккупантов, что дом обстреляли Силы обороны, не соответствуют действительности. Данные действия похожи на провокацию сто стороны РФ, чтобы оправдать дальнейшие удары по жилым домам. Эту же версию написал в своем Telegram-канале глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 мая в Белгороде прогремели взрывы. В результате были повреждены жилые дома.