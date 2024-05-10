"Все-таки попали, да?": появились новые видео пожара на НПЗ в Калужской области после "визита" дронов

Завод находится в 300 км от границы Украины

В России продолжаются взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах: в ночь на пятницу, 10 мая, беспилотники прилетели в Калужскую область, произошел пожар на Калужский НПЗ "Первый завод". В сети появились новые видео с места.

Как пишут местные Telegram-каналы, в Дзержинском районе загорелось четыре емкости с топливом. Обломки дрона повредили инфраструктуру предприятия, вспыхнул пожар.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Пламя охватило 50-кубовые емкости с дизельным топливом и мазутом. В трех из них было по 20 кубометров дизельного топлива. Еще в одной цистерне было около шести кубометров дизтоплива.

Губернатор Калужской области заявил, что пожар уже якобы ликвидирован, по предварительным данным обошлось без пострадавших. А вот инфраструктура предприятия получила повреждения, проводится их оценка.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Как рассказывал "Телеграф", по данным западных СМИ, из-за атак дронов по российским НПЗ в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин. Россияне вынуждены заправлять свои авто по "заоблачным" ценам. По подсчетам аналитиков, с начала 2024 года ао состоянию на конец апреля на территории РФ пострадали от атак больше 12 нефтеперерабатывающих заводов в девяти разных регионах.