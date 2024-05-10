Россияне больше не могут использовать Starlink: Украина, Пентагон и SpaceX перекрыли лазейку

Как именно это удалось сделать, официальные представители правительств США и Украины не рассказывают

Российские террористы потеряли возможность использовать на поле боя в Украине терминалы спутникового интернета Starlink. Пентагон и компания Илона Маска SpaceX, работая вместе, смогли перекрыть для россиян эту лазейку.

Об этом заявил глава отдела космической политики Министерства обороны США Джон Пламб, сообщает издание Bloomberg. Пламб отметил, что правительства США и Украины вместе со SpaceX противодействуют попыткам террористов использовать спутниковый интернет.

"Пока мы успешно противодействуем российскому использованию Starlink, но я уверен, что Россия будет продолжать пытаться найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи. Это будет оставаться проблемой, я думаю, что мы справились с ней и нашли хорошие решения как со Starlink, так и и с Украиной", – сказал он.

Чиновник отказался вдаваться в детали о том, как именно это удалось сделать. Аналогично от комментариев воздержались представители правительства Украины и пресс-служба компании Илона Маска.

Впрочем, отмечается, что Starlink все еще рекламируют для продажи на онлайн-платформах типа российского сайта электронной коммерции Ozon. А продавцы терминалов утверждают, что подписка оформляется на имя жителей европейских стран.

Напомним, что компания Илона Маска несколько раз уверяла, что не поставляет Starlink оккупантам. А те модемы, которые были замечены или украдены, или куплены контрабандой. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что его ведомство уже работает над этой проблемой. По его словам, есть возможность "выключить" Starlink оккупантам, без ущерба работе модемов ВСУ.

В начале апреля стало известно, что Украина уже нашла способ, позволяющий ограничить возможности российских террористов использовать терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX. Необходимые решения уже были приняты.