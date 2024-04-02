Решение найдено: Федоров анонсировал закрытие Starlink для российских окупантов

Использование террористами терминалов Starlink, к счастью, не является массовым явлением.

Украина уже нашла способ, позволяющий ограничить возможности российских террористов использовать терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX. Необходимые решения уже были приняты.

Об этом сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию Welt. По его словам, на Украине эти ограничения никоим образом не отразятся.

"Украина продолжит использовать Starlink, а россияне будут максимально ограничены в этом. Необходимые решения приняты. Результат увидим в ближайшее время", – заверил он.

Федоров добавил, что использование террористами терминалов Starlink не является массовым явлением, поскольку "левые" устройства завозить не так просто, как россиянам хотелось бы. К тому же, компания Маска всегда находится на прямой связи с Киевом и активно реагирует на все обращения Украины, особенно по поводу незаконного использования терминалов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как стало возможно, что армия РФ могла получить Starlink и повлияет ли это на ситуацию на фронте. В частности, технику завозят в РФ в обход санкций – покупая ее в ОАЭ, что позволяет оккупантам пользоваться спутниковой связью через лицензированные аккаунты.

Напомним, что компания Илона Маска несколько раз уверяла, что не поставляет Starlink оккупантам. А те модемы, которые были подмечены или украдены, или куплены контрабандой. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что его ведомство уже работает над этой проблемой. По его словам, есть возможность "выключить" Starlink оккупантам, без ущерба работе модемов ВСУ.