"Насколько нам известно...": Маск отреагировал на скандал с использованием Starlink россиянами на фронте

Он отрицает этот факт

Несколько месяцев назад украинские войска впервые зафиксировали использование россиянами спутниковой связи Starlink компании SpaceX на войне против Украины. Информация получила огласку на днях и владелец компании SpaceX, американский миллиардер Илон Маск заявил, что терминалы Starlink не продавались России прямо или косвенно.

"В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это категорически не соответствует действительности. Насколько нам известно, ни один терминал Starlink не был прямо или косвенно продан России", — написал он на своей странице в соцсети Х.

Напомним, 10 февраля СМИ обнародовали информацию о том, что оккупанты используют Starlink на поле боя, и его применение нарастает. По данным СМИ, терминалы попадают в руки россиян через Объединенные Арабские Эмираты. Использование Россией системы компании SpaceX усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные, особенно на фоне острой нехватки боеприпасов.

В свою очередь в SpaceX заявили, что компания не ведет никаких дел с Российской Федерацией или ее военными, а также с ОАЭ. Они добавили, что будут деактивировать терминалы, полученные без соответствующей лицензии.

Как сообщал "Телеграф", представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил, что российские террористы действительно начали использовать на линии фронта терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска. Пока таких случаев немного, но ситуация имеет тенденцию к ухудшению.