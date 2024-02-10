Starlink у россиян: в украинской разведке прокомментировали информацию

Starlink у россиян действительно появился, и это не может не напрягать

Российские террористы действительно начали использовать на линии фронта терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска. Пока таких случаев немного, но ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии изданию Liga.NET. По его словам, наблюдается системный характер использования устройств террористами.

"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает принимать системный характер", – отметил он.

Как ранее писал "Телеграф", спутниковые устройства Starlink компании SpaceX Россия, вероятно, использует на прифронтовой территории Украины. Из анонимных источников известно, что украинские войска впервые зафиксировали использование врагом на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад.

В SpaceX уже выступили с комментарием, что якобы ни одного устройства на территории России нет, и компания не сотрудничает с правительством РФ. Но не указали, что Starlink не используется на временно оккупированных территориях Украины.

Илон Маск в сентябре 2022 года сорвал очень важную операцию украинских спецслужб в Крыму, просто выключив в том районе Starlink. А последние месяцы вообще превратился в ярого сторонника российского диктатора Владимира Путина. Что стало этой причиной – российские рубли, или чрезмерное употребление наркотиков, непонятно.