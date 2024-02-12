"Наскільки нам відомо...": Маск відреагував на скандал із використанням Starlink росіянами на фронті

Він заперечує цей факт

Декілька місяців тому українські війська вперше зафіксували використання росіянами супутникового зв’язку Starlink компанії SpaceX на війні проти України. Інформація набула розголосу днями і власник компанії SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що термінали Starlink не продавалися Росії прямо чи опосередковано.

"У ряді хибних повідомлень новин стверджується, що SpaceX продає термінали Starlink Росії. Це категорично не відповідає дійсності. Наскільки нам відомо, жоден термінал Starlink не був прямо або побічно проданий Росії", — написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Нагадаємо, 10 лютого ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що окупанти використовують Starlink на полі бою і його застосування наростає. За даними ЗМІ, термінали потрапляють до рук росіян через Об’єднані Арабські Емірати. Використання Росією системи компанії SpaceX ускладнює проблеми, з якими стикаються українські військові, особливо на тлі гострої нестачі боєприпасів.

Своєю чергою, у SpaceX заявили, що компанія не веде жодних справ з Російською Федерацією або її військовими, а також з ОАЕ. Вони додали, що деактивуватимуть термінали, отримані без відповідної ліцензії.

Як повідомляв "Телеграф", представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов підтвердив, що російські терористи справді почали використовувати на лінії фронту термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска. Поки що таких випадків небагато, але ситуація має тенденцію до погіршення.