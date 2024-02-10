Starlink у росіян: в українській розвідці прокоментували інформацію

Starlink у росіян справді з'явився, і це не може не напрягати

Російські терористи дійсно почали використовувати на лінії фронту термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска. Поки що таких випадків небагато, але ситуація має тенденцію до погіршення.

Про це сказав представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов у коментарі виданню Liga.NET. За його словами, простежується системний характер використання пристроїв терористами.

"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру", – зазначив він.

Як раніше писав "Телеграф", супутникові пристрої Starlink компанії SpaceX Росія, ймовірно, використовує на прифронтовій території України. З анонімних джерел відомо, що українські війська вперше зафіксували використання ворогом на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.

У SpaceX вже виступили з коментарем, що нібито жодного пристрою на території Росії немає і компанія не співпрацює з урядом РФ. Але не вказали, що Starlink не використовується на тимчасово окупованих територіях України.

Додамо, що Ілон Маск у вересні 2022 року зірвав дуже важливу операцію українських спецслужб у Криму, просто вимкнувши в тому районі Starlink. А останні місяці взагалі перетворився на палкого прихильника російського диктатора Володимира Путіна. Що стало цьому причиною – російські рублі, або ж надмірне вживання наркотиків, незрозуміло.