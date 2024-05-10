Росіяни більше не можуть використовувати Starlink: Україна, Пентагон та SpaceX перекрили лазівку

Як саме це вдалося зробити, офіційні представники урядів США та України не розповідають

Російські терористи втратили можливість використовувати на полі бою в Україні термінали супутникового інтернету Starlink. Пентагон та компанія Ілона Маска SpaceX, працюючи разом, змогли перекрити для росіян цю лазівку.

Про це заявив глава відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Пламб, повідомляє видання Bloomberg. Пламб зазначив, що уряди США та України разом із SpaceX протидіють спробам терористів використовувати супутниковий інтернет.

"Наразі ми успішно протидіємо російському використанню Starlink, але я впевнений, що Росія продовжуватиме намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку. Це залишатиметься проблемою, я думаю, що ми впоралися з нею і знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною", – сказав він.

Посадовець відмовився вдаватися у деталі про те, як саме це вдалося зробити. Аналогічно від коментарів утрималися представники уряду України та пресслужба компанії Ілона Маска.

Втім, зазначається, що Starlink все ще рекламують для продажу на онлайн-платформах на кшталт російського сайту електронної комерції Ozon. А продавці терміналів стверджують, що передплата оформлюється на ім'я мешканців європейських країн.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска декілька разів запевняла, що не постачає Starlink окупантам. А ті модеми, які були помічені або крадені, або куплені контрабандою. Голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що його відомство вже працює над цією проблемою. За його словами, є можливість "вимкнути" Starlink окупантам, без шкоди роботі модемам ЗСУ.

На початку квітня стало відомо, що Україна вже знайшла спосіб, який дозволить обмежити можливості російських терористів використовувати термінали супутникового зв'язку Starlink компанії Ілона Маска SpaceX. Необхідні рішення вже було ухвалено.