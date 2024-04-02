Рішення знайдено: Федоров анонсував закриття Starlink для російських окупантів

Використання терористами терміналів Starlink, на щастя, не є масовим явищем

Україна вже знайшла спосіб, який дозволить обмежити можливості російських терористів використовувати термінали супутникового зв'язку Starlink компанії Ілона Маска SpaceX. Необхідні рішення вже було ухвалено.

Про це сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю виданню Welt. За його словами, на Україні ці обмеження жодним чином не відіб'ються.

"Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни будуть максимально обмежені в цьому. Необхідні рішення ухвалено. Результат побачимо найближчим часом", – запевнив він.

Федоров додав, що використання терористами терміналів Starlink не є масовим явищем, оскільки "ліві" завозити не так просто, як росіянам хотілося б. До того ж компанія Маска завжди перебуває на прямому зв'язку з Києвом та активно реагує на усі звернення України, особливо з приводу незаконного використання терміналів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як стало можливо, що армія РФ могла отримати Starlink і чи вплине це на ситуацію на фронті. Зокрема, техніку завозять у РФ в обхід санкцій – купуючи її в ОАЕ, що дозволяє окупантам користуватися супутниковим зв'язком через ліцензовані акаунти.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска декілька разів запевняла, що не постачає Starlink окупантам. А ті модеми, які були помічені або вкрадені, або куплені контрабандою. Голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що його відомство вже працює над цією проблемою. За його словами, є можливість "вимкнути" Starlink окупантам, без шкоди роботі модемам ЗСУ.